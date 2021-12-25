На ділянці Ясіня - Рахів впало дерево на колію: потяги затримуються

Низка поїздів рахівського напрямку затримуються через пошкодження колії внаслідок падіння дерева на ділянці Ясіня – Рахів. Про це Львівському порталу повідомили в «Укрзалізниці».

За даними компанії, затримуються чотири потяги:

№55 Київ – Рахів. Затримка на 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;

№26 Одеса – Рахів. Затримка на 2 години 5 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів. Затримка на 40 хвилин по Ворохті;

№15 Харків – Рахів. Відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.