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На ділянці Ясіня - Рахів впало дерево на колію: потяги затримуються

Аліса Белей

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Низка поїздів рахівського напрямку затримуються через пошкодження колії внаслідок падіння дерева на ділянці Ясіня – Рахів. Про це Львівському порталу повідомили в «Укрзалізниці».

За даними компанії, затримуються чотири потяги:  

  • №55 Київ – Рахів. Затримка на 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;
  • №26 Одеса – Рахів. Затримка на 2 години 5 хвилин по Ясіні;
  • №95 Київ – Рахів. Затримка на 40 хвилин по Ворохті; 
  • №15 Харків – Рахів. Відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська. 

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня. 

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