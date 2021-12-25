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100-ліття Михайла Дзиндри: на фасаді Ратуші покажуть 3D-мапінг

Аліса Белей

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У понеділок, 27 грудня, о 20:00 та о 20:30 з нагоди 100-ліття всесвітньо відомого скульптора і графіка Михайла Дзиндри у Львові покажуть 3D-мапінг на фасаді Ратуші. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Управління культури Львова та студія креативного виробництва Kurbas Production створили 3D-мапінг, присвячений видатному скульптору Михайлу Дзиндрі. Під час дійства на Ратуші можна буде побачити роботи митця, їх особливості та деталі.

На час проведення заходу буде тимчасово призупинятися рух трамваїв. Окрім того, буде вимкнено вуличне освітлення на площі Ринок.

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Довідка. Михайло Дзиндра – всесвітньо відомий український скульптор, графік та архітектор, який збагатив світове мистецтво новим баченням пластики та модерної композиції.

Митець народився на Львівщині, у 50-х роках виїхав з родиною у США, де мав успішну мистецьку кар’єру, працював з О.Архипенком. Згодом купив у Флориді земельну ділянку під створення  музею сучасного мистецтва.

Однак, після проголошення незалежності у 1991 році вирішує повернутися на батьківщину і забирає із собою майже всі свої модерні стичні скульптури. У 2005 році у Брюховичах був відкритий Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри.

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Фото: ЛМР

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