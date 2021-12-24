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Wizz Air скасував два рейси зі Львова

Аліса Белей

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Угорський лоукост Wizz Air скасував 10 маршрутів з України, серед яких 2 зі Львова. Про це повідомляє Lowcost Аvia.

Так, як стало відомо 23 грудня, зі Львова Wizz Air скасував такі рейси:

  • Львів – Верона;
  • Львів – Щецин.

Також ще 8 рейсів Wizz Air повністю скасував з таких міст України:

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  • Харків – Венеція;
  • Запоріжжя – Будапешт (скасують після 10 січня);
  • Запоріжжя – Дортмунд;
  • Запоріжжя – Мілан;
  • Одеса – Болонья;
  • Одеса – Гданськ;
  • Одеса – Катовіце;
  • Київ – Ганновер.

Додамо, що авіакомпанія Wizz Air прибрала з продажу авіаквитки на більш ніж 80 напрямків по Європі.

Також угорський лоукост Wizz Air вніс змінив літній розклад і переніс старт нових рейсів зі Львова. Зокрема, нові рейси зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу запустять не у березні, як планувалось раніше, а у липні.

Нагадаємо, нещодавно Wizz Air скасував 20 напрямків з України у період з січня до березня 2022 року. Авіакомпанія тимчасово зупинила низку рейсів з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Зокрема, зі Львова тимчасово зупинили рейси в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт.

Також ірландський лоукост перевізник Ryanair у січні 2022 року тимчасово припиняє 6 рейсів зі Львова.

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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Фото: gopoland

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