Wizz Air скасував два рейси зі Львова

Угорський лоукост Wizz Air скасував 10 маршрутів з України, серед яких 2 зі Львова. Про це повідомляє Lowcost Аvia.
Так, як стало відомо 23 грудня, зі Львова Wizz Air скасував такі рейси:
- Львів – Верона;
- Львів – Щецин.
Також ще 8 рейсів Wizz Air повністю скасував з таких міст України:
- Харків – Венеція;
- Запоріжжя – Будапешт (скасують після 10 січня);
- Запоріжжя – Дортмунд;
- Запоріжжя – Мілан;
- Одеса – Болонья;
- Одеса – Гданськ;
- Одеса – Катовіце;
- Київ – Ганновер.
Додамо, що авіакомпанія Wizz Air прибрала з продажу авіаквитки на більш ніж 80 напрямків по Європі.
Також угорський лоукост Wizz Air вніс змінив літній розклад і переніс старт нових рейсів зі Львова. Зокрема, нові рейси зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу запустять не у березні, як планувалось раніше, а у липні.
Нагадаємо, нещодавно Wizz Air скасував 20 напрямків з України у період з січня до березня 2022 року. Авіакомпанія тимчасово зупинила низку рейсів з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
Зокрема, зі Львова тимчасово зупинили рейси в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт.
Також ірландський лоукост перевізник Ryanair у січні 2022 року тимчасово припиняє 6 рейсів зі Львова.
Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.
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Фото: gopoland
Аліса Белей