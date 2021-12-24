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В лобовому зіткненні у Самборі загинув 48-річний водій

Наталя Дуляба

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У Самборі розбився 48-річний водій автомобіля Ford Escort, який скоїв лобове зіткнення під час обгону. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась у четвер, 23 грудня, орієнтовно о 10:00 год. на вул. Чорновола у Самборі. Тут 48-річний водій автомобіля Ford Escort, мешканець міста Новий Калинів, здійснюючи об’їзд, виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив лобове зіткнення з мікроавтобусом Renault Master із причепом під керуванням 66-річного жителя Самбірщини.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Ford Escort отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

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Як уточняють у Нацполіції Львівщини, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років тюрми із позбавленням водійських прав терміном до 3 років або без такого.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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