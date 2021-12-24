У центрі Львова відкрили різдвяну шопку

У п’ятницю, 24 грудня, на площі Ринок у Львові перед входом в Ратушу відкрили авторську інтерактивну різдвяну шопку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Львові останні роки біля Ратуші встановлюється шопка авторства Антона Лубія – майстра роботи по дереву та соліста гурту «Йорий Кльоц». Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.

«Вже вкотре ставимо цю шопку і впродовж кількох днів тут мало не живемо, щоб вибудувати все так, як має бути. Цьогоріч ми зробили міцніший, новий каркас і маємо надію, що ця шопка буде стояти тут на радість всіх львів’ян», – зазначив Антон Лубій.

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Довідка. Шопка – різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню в ніч Різдва Христового. Встановлення шопки є однією з найпоширеніших європейських традицій напередодні Різдва.

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фото: Роман Балук