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У Львові засудили шахрайок, які представились водоканалом для пограбування

Ольга Денисяка

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У Львові дві жінки ромської національності представились працівниками «Львівводоканалу», щоб потрапити в квартиру пенсіонерів та пограбувати їх. Одній з шахрайок дали іспитовий термін, а іншу, яка вже була судимою раніше, засудили до трьох років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що в червні цього року дві жінки ромської національності, представившись представниками «Львіводоканалу», під приводом фіксації показників лічильників, потрапили в квартиру, де проживає подружжя пенсіонерів. В той час, поки одна відволікала їхню увагу, інша непомітно викрала гроші та ювелірні вироби потерпілих на загальну суму понад 20 тисяч гривень.

Суд визнав фігуранток винними у крадіжці (ч.3 ст.185 КК України). Вироком суду раніше не судиму 44-річну жінку засудили до позбавлення волі із встановленням двох років іспитового строку,  а її раніше судиму 49-річну спільницю – до реальної міри покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

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