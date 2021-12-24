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У Львові суд покарав ФОПа, який хотів нажитися на молоці для дитсадків

Вероніка Рой

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Підприємець незаконно заволодів 184 тисячами гривень бюджетних коштів, постачаючи молоко для дитсадків Львова за завищеними цінами. Суд зобов’язав ФОПа повернути різницю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У березні 2019 року ФОП переміг у тендері на постачання молока та згущеного молока для дошкільних навчальних закладів міста Львова. Далі підприємець уклав з відділом освіти додаткові угоди, якими було необґрунтовано збільшено ціну на поставку вказаних продуктів, зменшивши при цьому обсяг закупівлі. У той час як ринкова ціна на молоко та молоко згущене не змінилася.

В результаті чого підприємець незаконно заволодів 184 тис грн бюджетних коштів, а молока та молока згущеного на вказану суму у дошкільні навчальні заклади Львова так і не поставив.

Суд погодився із доводами прокурора, та прийняв рішення стягнути із відповідача вказану суму на користь відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР.

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