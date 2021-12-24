У Львові суд покарав ФОПа, який хотів нажитися на молоці для дитсадків

Підприємець незаконно заволодів 184 тисячами гривень бюджетних коштів, постачаючи молоко для дитсадків Львова за завищеними цінами. Суд зобов’язав ФОПа повернути різницю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У березні 2019 року ФОП переміг у тендері на постачання молока та згущеного молока для дошкільних навчальних закладів міста Львова. Далі підприємець уклав з відділом освіти додаткові угоди, якими було необґрунтовано збільшено ціну на поставку вказаних продуктів, зменшивши при цьому обсяг закупівлі. У той час як ринкова ціна на молоко та молоко згущене не змінилася.

В результаті чого підприємець незаконно заволодів 184 тис грн бюджетних коштів, а молока та молока згущеного на вказану суму у дошкільні навчальні заклади Львова так і не поставив.

Суд погодився із доводами прокурора, та прийняв рішення стягнути із відповідача вказану суму на користь відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР.

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