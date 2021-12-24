Синоптики застерігають про погіршення погодних умов на Львівщині

У суботу, 25 грудня, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові та області 25 грудня на дорогах буде ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вночі пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до 2 градусів тепла, вдень буде також – від 0 градусів до 2 градусів тепла. Хмарно та падатиме сніг з дощем.

Зауважимо, на час холодів у місті для безхатченків та потребуючих людей діють пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а та на вул. Личаківській, 56.

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Тож усіх просять бути небайдужими і допомагати безхатченкам, а також повідомляти про факти та місця їхнього перебування, якщо вони потребують допомоги, за тел.: 15-80, 233-14-79.

Також в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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