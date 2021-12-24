На Самбірщині «швидка» застрягла в снігу по дорозі на виклик

Вночі 24 грудня в селі Сянки Самбірського району автомобіль медиків «швидкої» не зміг доїхати до хворого через снігові замети. Допомагати медикам довелося рятувальникам. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Випадок стався о 05:25 год. в селі Сянки Самбірського району. Прибувши до місця події, працівники медичної служби не мали змоги дістатись до хворого через відсутній доїзд. Тож медики звернулися по допомогу до рятувальників.

Надзвичайники за допомогою пожежного автомобіля доправили медиків до хворого. Після огляду медичні працівники вирішили госпіталізувати чоловіка. Рятувальники транспортували хворого разом із медиками до другої карети швидкої допомоги, яку викликали на підмогу та відбуксирували авто «швидкої» із замету.

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Фото: ДСНС