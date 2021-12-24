На ремонт доріг Львівщини у 2022 році виділили 170 млн грн

У четвер, 23 грудня, Львівська обласна рада затвердила зміни у Програму розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху та виділила на її фінансування у 2022 році 170 млн грн. Про це повідомляє Львівський портал.

З цих коштів 115 млн грн будуть скеровані на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування, тротуарів, велодоріжок, влаштування майданчиків для відпочинку, стоянок і місць відстою транспортних засобів.

Ще 50 млн грн скерують на ремонт доріг комунальної власності та 3 млн грн використають на здійснення освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок на дорогах області.

У резервний фонд дорожньої інфраструктури заклали 2 млн грн.

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