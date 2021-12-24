Колишній корпус «Львівприладу» перебудують у житлово-офісний центр

Колишній корпус «Львівприладу» на вул. Сахарова, 39 перебудують у 8-поверховий житлово-офісний комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження 24 грудня видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівну документацію на колишній корпус «Львівприладу» на вул. Сахарова, 39 ТзОВ «Ламінат Сервіс» отримало ще влітку 2018 року. Тоді йшлося про реконструкцію з надбудовою під адміністративно-виробничий комплекс. Втім роботи так і не почалися, тож тепер у видані містобудівні умови та обмеження внесли зміни.

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Зараз виконком погодив реконструкцію з надбудовою житлових квартир у верхніх поверхах, а в нижніх – влаштування об’єктів громадського приміщення та підземного паркінгу. Тобто колишню промислову будівлю перебудують у житлово-офісний комплекс із магазинами та, як уточнив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, із конференц-залом.

Майбутній комплекс після реконструкції сягатиме 8 поверхів. Його площа становитиме більше 12 тисяч м кв, із яких офіси займуть 4331 м кв, житло – 4678 м кв. Загалом тут збираються влаштувати 37 квартир, а також 71 паркомісце.

Своїм рішенням виконком залишив незмінною висоту об’єкта – 35,5 м, хоча будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ламінат Сервіс» зареєстроване за місцем майбутнього будівництва. Фірма існує з 2003 року і займається оптовою торгівлею деревиною й будматеріалами. Її кінцевим бенефіціаром є львів’янин Віталій Креховецький.

Хоча під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що безпосередній стосунок до будівництва має депутат-забудовник Назарій Бербека.

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Візуалізація: ЛМР