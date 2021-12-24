Біля Львова маршрутка насмерть збила пішохода

Ввечері 23 грудня у Львівському районі водій маршрутки «Дрогобич-Львів» насмерть збив 61-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Смертельна ДТП сталась о 20:50 год. в селі Підзвіринець (Комарнівська ТГ) Львівського району.

55-річний водій маршрутного таксі сполученням «Дрогобич-Львів» №722, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода. Від отриманих травм 61-річний мешканець села Підзвіринець помер на місці ДТП.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів