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Біля Львова маршрутка насмерть збила пішохода

Ольга Денисяка

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Ввечері 23 грудня у Львівському районі водій маршрутки «Дрогобич-Львів» насмерть збив 61-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Смертельна ДТП сталась о 20:50 год. в селі Підзвіринець (Комарнівська ТГ) Львівського району.

55-річний водій маршрутного таксі сполученням «Дрогобич-Львів» №722, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода. Від отриманих травм 61-річний мешканець села Підзвіринець помер на місці ДТП.

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