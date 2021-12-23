В центрі Львова автівка збила 70-річну жінку

«Швидка» забрала до лікарні 70-річну пенсіонерку, яка постраждала внаслідок наїзду авто в самому центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, аварія сталась у середу, 22 грудня, орієнтовно об 11:00 год. на вул. Коперника, що в центрі Львова. Тут водій автомобіля Mazda CX-7, 46-річний житель одного зі сіл Львівського району, збив 70-річну місцеву мешканку.

Жінку з різними травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, яке чекає на винуватця ДТП, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав терміном до трьох років.

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Наразі всі деталі автопригоди встановлюють поліцейські, триває слідство.

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