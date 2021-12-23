Що робити львів’янам у випадку евакуації: план дій

Мешканцям Львова підготували інструкцію на випадок оголошення евакуації в місті. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Евакуація – це організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення.

Залежно від обставин, що склалися під час надзвичайної ситуації, проводять загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру.

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Обов’язковій евакуації підлягає населення у разі виникнення загрози аварії з викидом радіоактивних і небезпечних хімічних речовин, катастрофічного затоплення місцевості та землетрусів, масових лісових і торф’яних пожеж, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежо-небезпечних об’єктах Збройних сил.

Основним фактором небезпеки на території Львівської міської територіальної громади, який визначає необхідність проведення обов’язкової тимчасової евакуації населення, є загроза виникнення аварії або аварія на хімічно-небезпечних об’єктах, розташованих на її території або поряд з її межами, з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин. Основними небезпечними хімічними речовинами, що використовуються в технологічному циклі хімічно-небезпечних підприємств, є хлор, соляна кислота та аміак, визначені як хімічні речовини недовготривалої дії.

Основними заходами захисту населення є своєчасне оповіщення про загрозу, використання засобів захисту, забезпечення своєчасного виведення населення із зони забруднення у безпечні райони, переміщення та розміщення його на розгорнутих пунктах евакуації.

Рішення про проведення евакуації працівників підприємства на підставі реальних даних ситуації, приймає керівник підприємства, а в разі загрози хімічного забруднення за межами об’єкту – керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. Після прийняття рішення про проведення евакуації, здійснюється оповіщення населення та суб’єктів господарювання і розпочинається проведення евакуаційних заходів.

Для звернення уваги населення в екстремальних випадках, перед передачею інформації вмикаються електронні сирени, а також інші сигнальні засоби. Електросирени і переривчасті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту УВАГА ВСІМ!. Почувши сигнал, необхідно негайно ввімкнути радіоприймач або телевізор і прослухати повідомлення, в тому числі яке передається за допомогою гучномовців.

Варіант повідомлення: «Громадяни! На території підприємства … сталася аварія з викидом в атмосферу аміаку, небезпечної хімічної речовини. Населенню, що перебуває у радіусі 1100 метрів від підприємства … на вул. … – слід негайно, найкоротшим шляхом, вийти з небезпечної зони (перпендикулярно напрямку вітру) в район стадіону на території школи …, що на вул. ….»

Для захисту органів дихання, слід використовувати змочену водою тканину або частину одягу. Якщо ви не встигли до підходу отруйного повітря вийти з небезпечного району, залишайтеся в приміщенні, щільно зачиніть двері й вікна, дихайте через мокру тканину. Обов’язково проінформуйте сусідів, надайте необхідну допомогу старшим та особам з інвалідністю. Надалі дійте згідно з розпорядженнями. Стежте за повідомленням радіо, телебачення, гучномовців.

У разі оголошення обов’язкової тимчасової евакуації, через загрозу аварії на хімічно-небезпечному підприємстві, громадяни самостійно прибувають на визначені в оголошенні проміжні пункти евакуації, розташовані за межами зон хімічного забруднення. Напрямок виходу населення у безпечні райони визначаються в залежності від метеоумов: із зон забруднення необхідно виходити перпендикулярно до напрямку вітру, за можливості – на підвищену та добре провітрювану місцевість.

У разі неможливості залишити приміщення, необхідно вжити всі заходи для його герметизації та одягнути засоби захисту органів дихання (протигаз, респіратор або волога багатошарова марлева пов’язка, змочена 2%-м розчином лимонної чи оцтової кислоти або водою) та не виходити з приміщень до отримання повідомлення про завершення надзвичайної ситуації.

Адміністрація проміжних пунктів евакуації розподіляє громадян за транспортними засобами, інструктує їх і забезпечує посадку, а також формує піші колони і відправляє їх за межі можливої зони забруднення до збірного пункту евакуації.

Евакуйовані громадяни повинні мати при собі: документ, що засвідчує особу (паспорт, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку, пенсійне посвідчення або свідоцтво про народження), гроші та цінності, продукти харчування та питну воду на 3 доби, постільну білизну, необхідний одяг та взуття, загальною вагою не більше 50 кг на кожного члена сім’ї. Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню або пришивається позначка, на якій вказано прізвище, ім’я та по батькові.

У кожній родині на випадок евакуації треба мати так звану «тривожну валізу» на кожного члена сім’ї. Це є базовий набір для виживання в екстремальній ситуації, який включає в себе:

рюкзак, ранець, валіза: там мають бути всі речі зі списку, які зберігаються в доступному місці;

особисті документи (бажано зробити копії всіх документів), готівка та банківські картки;

ліхтар з батарейкою, ніж, запальничка, сірники, свічки, зарядні пристрої;

аптечка з перев’язочними матеріалами, антисептик, таблетки від серця, шлунку, сорбенти, знеболюючі і заспокійливе (мінімум);

нитки, голки, ізолента, суперклей;

комплект натільної білизни (шкарпетки, труси, футболка, термобілизна);

запас продуктів, води, посуд;

засоби особистої гігієни.

На збірних пунктах евакуації вас приймуть і розмістять, буде проведено облік евакуйованих, а також організоване комунально-побутове та медичне обслуговування.

«В разі необхідності, для більш тривалого перебування, евакуйовані можуть бути переміщені в готелі. Увесь цей час ваше майно, приміщення та квартири, будинки будуть під охороною правоохоронців. Виконуйте всі розпорядження адміністрації приймальних евакуаційних органів та органів місцевого самоврядування. Допомагайте один одному, особливо літнім людям, дітям та особам з інвалідністю. Висока організованість та дисципліна кожного громадянина – найголовніше в період евакуації», – наголошують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

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