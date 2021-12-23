Львів’янам нагадують про заборону феєрверків

Поліцейські нагадують про адміністративну відповідальність за незаконний продаж та використання піротехнічних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Згідно з ухвалою Львівської міської ради №23 від 2015 року, використання та реалізація феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки з світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішаними ефектами та іншими вибухонебезпечними пристроями на території Львова заборонені.

За продаж та використання піротехнічних засобів передбачена адміністративна відповідальність. На порушників закону очікує від 595 до 1700 грн штрафу з конфіскацією піротехнічних засобів.

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Також використання піротехнічних засобів може підпадати під дію ст.173 про дрібне хуліганство, що загрожує штрафом або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин, або виправними роботами на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Протягом різдвяних та новорічних свят поліцейські Львівщини проводитимуть рейди та складатимуть на порушників відповідні протоколи.

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