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Замінування школи у Львові виявилось фейком

Ольга Денисяка

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Правоохоронці не знайшли вибухівки в школі №91 у Львові. Під час перевірки з навчального закладу евакуювали тисячу дітей та вчителів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався 22 грудня о 13:00 год. Анонім повідомив про замінування школи №91 у Львові.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини. Зі школи еевакуювали понад 1000 школярів та 80 викладачів.

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Правоохоронці обстежили приміщення навчального закладу та прилеглу територію, але вибухонебезпечних предметів не знайшли.

За фактом за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Зараз поліція розшукує аноніма, який повідомив про фейкове замінування.

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