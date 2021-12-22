В річці біля Львова втопився чоловік

Ввечері 21 грудня у селі Львівського району чоловік переходив кладкою через річку, послизнувся та впав у воду. Наразі водолази розшукують тіло загиблого. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок стався 21 грудня о 20:00 год. в селі Розворяни Львівського району.

Чоловік по кладці переходив через місцеву річку, послизнувся та впав у воду. Зі слові очевидця, загиблому було 30 років.

Місцеві жителі відразу кинулись шукати тіло чоловіка, однак безуспішно. 22 грудня водолази Львівської центральної водолазно-рятувальної служби продовжать пошуки.

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