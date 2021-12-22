В Дрогобичі рятувальники визволили бабусю з замкненої квартири

21 грудня рятувальники вивільнили із замкненої квартири 76-річну жінку, яка потребувала медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Рятувальникам повідомили про 76-річну жінку, яка не може вийти з квартири будинку на вулиці Грушевського, 60 в Дрогобичі. Відомо також, що бабуся потребувала медичної допомоги.

Рятувальники спеціальними інструментами відчинили двері квартири та забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції та медичної допомоги. Жінці надали медичну допомогу.

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