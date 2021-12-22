ОСТАННІ НОВИНИ

В Дрогобичі рятувальники визволили бабусю з замкненої квартири

Ольга Денисяка

|

21 грудня рятувальники вивільнили із замкненої квартири 76-річну жінку, яка потребувала медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Рятувальникам повідомили про 76-річну жінку, яка не може вийти з квартири будинку на вулиці Грушевського, 60 в Дрогобичі. Відомо також, що бабуся потребувала медичної допомоги.

Рятувальники спеціальними інструментами відчинили двері квартири та забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції та медичної допомоги. Жінці надали медичну допомогу.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів