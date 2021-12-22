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У львівському аеропорту виявили контрабанду дорогих годинників

Аліса Белей

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В аеропорту «Львів» затримали 60-річного мешканця Івано-Франківська, який намагався ввезти контрабанду годинників відомих люксових брендів Rolex, Breguet 2303, Patek Philippe Geneve та Hublot. Про це йдеться на сторінці Львівської митниці у Facebook.

У вівторок, 21 грудня, 60-річний мешканець Івано-Франківська, повертався з Великої Британії до України рейсом «Лондон – Львів» з приватної поїздки.

В аеропорту «Львів» для проходження митного контролю він обрав смугу руху «зелений коридор», а на запитання співробітників митниці відповів, що не має з собою товарів для декларування.

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Після цього громадянину запропонували пред’явити ручну поклажу та багаж для митного огляду, де і виявили 10 чоловічих та жіночих годинників відомих брендів: Rolex, Breguet 2303, Patek Philippe Geneve та Hublot та інші.

Орієнтовна вартість годинників – 2,6 млн грн, що значно перевищує неоподатковувану норму переміщення. За цим фактом склали прокол за ст. 471 (порушення порядку проходження митного контролю) Митного кодексу України.

Товар у чоловіка вилучили, його точну вартість встановлять експерти. Найближчим часом справу передадуть до суду, який і обиратиме покарання для порушника. Чоловіку загрожує штраф в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця

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