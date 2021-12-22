У Гніздичеві відкрили школу, яку будували понад 30 років

У середу, 22 грудня, у смт Гніздичів Стрийського району відкрили школу, яку будували 32 роки. Тепер тут зможуть навчатись більше чотирьох сотень дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Дотепер діти навчалися у Гніздичівській ЗОШ I-III у дві зміни в трьох приміщеннях, одне з яких побудоване у 1820 році. У школі немає спортивного та актового залів, сучасного харчоблоку. Через двозмінне навчання важко організувати роботу гуртків. Ці обставини і стали передумовою будівництва нової школи на 423 учнівських місця.

Зазначимо, будівництво цієї школи у Гніздичеві розпочали ще в 1989 році, однак через відсутність фінансування з року в рік ремонтні роботи відкладали, а згодом узагалі припинили. Проте у 2015 році роботи відновили. Зокрема, упродовж 2015-2020 років звели двоповерхову будівлю ЗОШ та встановили віконні та дверні блоки. А цьогоріч проєкт включили до програми президента «Велике будівництво» і для його завершення у поточному році залучили понад 50 мільйонів гривень.

«Сьогодні ми маємо змогу відкрити таку омріяну для громади нову школу, яка має усі шанси стати найкращою в цілому Стрийському районі. Звісно, на початку були перестороги, що до кінця року завершити будівництво не вдасться. Реалізація проєкту потребувала великих зусиль, як збоку обласної адміністрації, так і громади. Йдеться про фінансове забезпечення та людські ресурси», – наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Упродовж року провели роботи з мурування внутрішніх перегородок, влаштування гідроізоляції, каналізації, та системи водовідведення, виконали фасадні роботи та внутрішньо оздоблювальні роботи, влаштували бруківку, встановили огорожу, змонтували спортивні майданчики, закупили та встановили обладнання для харчоблока. Облаштували меблями класні кімнати.

Сьогодні ж двоповерхова будівля готова приймати школярів. Навчальні приміщення, спортзал, роздягальні з душовими та санвузлами, вестибюль, гардероб, кухонний блок з виробничими допоміжними та побутовими приміщеннями, а також актовий зал, фізкультурно-спортивна та навчально-дослідні зони, майданчики для гімнастики для відпочинку. Тут є все необхідне для навчання, спорту, харчування та відпочинку для дітей різної вікової категорії.

Тепер школа у Гніздичеві дозволить покращити умови навчання для 367 учнів та праці для 48 працівників. Окрім цього, створить нових 56 навчальних та 12 робочих місць.

Почати навчання вже у нових класних приміщеннях планують з другого семестру навчального року.

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Фото: ЛОДА