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Погрожував пістолем. За вимагання коштів у школярів затримали 18-річного львів’янина

Вероніка Рой

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У вівторок, 21 грудня, у Львові патрульні затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вимаганні коштів у двох львівських учнів. Юнак погрожував школярам пістолетом та вдарив одного з них по обличчі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульні близько 15:00 год. отримали виклик на вулицю Степана Бандери у Львові. Заявник повідомив, біля однієї зі шкіл відбувався конфлікт між молодими людьми.

Екіпаж патрульних приїхав на місце події. Під час з’ясування обставин поліцейські дізналися від учасників конфлікту, що 18-річний хлопець одягнув балаклаву та підготував пістолет, аби залякати потерпілих.

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Зокрема, він дочекався двох учнів віком 16 та 17 років після закінчення уроків. Коли вони вийшли, зі слів очевидця і школярів, приставляв пістолет до їхніх грудей і наніс вдарив одного із хлопців по обличчі. З пояснень підлітків, він вимагав в них щотижневу винагороду у 500 гривень та певну інформацію.

Під час проведення поверхневої перевірки правопорушника, поліцейські виявили зброю. Хлопець надав зазначив, що придбав його в магазині для власної безпеки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та повідомили батьків неповнолітніх.

Львів’янина затримали за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. За такі дії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

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Фото: патрульна поліція

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