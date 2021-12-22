Під час пожежі на Львівщині чоловік отримав важкі опіки 

У вівторок, 21 грудня, у селі Чишки, що на Львівщині сталася пожежа у господарській будівлі, під час якої опіки рук та тулуба отримав 66-річний батько власника. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталася в крейдоблочній господарській будівлі у селі Чишки в Пустомитівському району. На момент прибуття вогнеборців з будівлі вибивався густий чорний дим. О 15:08 вогнеборці локалізували пожежу, та о 15:11 ліквідували.

Як з’ясували рятувальники на місці пожежі, до їх прибуття, очевидці пожежі зайшли в задимлений будинок та винесли з нього чоловіка.

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Потерпілим виявився 66-річни батько власника будинку. Медики діагностували у чоловіка: термічні опіки нижніх кінцівок та тулуба II ступеня (20% поверхні тіла). Потерпілого у важкому стані госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

Обставини та причини події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС