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Львівщина отримала чотири головні туристичні нагороди

Ольга Денисяка

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В Україні відбулося щорічне вручення головної туристичної премії країни – Ukraine Tourism Awards 2021. Найвищі нагороди у різних номінаціях вручили Національному природному парку «Сколівські Бескиди», туроператору «Відвідай», готельним комплексам «Київська Русь» та «Вежа Ведмежа». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» переміг у номінації «Найкращий природний парк». За «Сколівські Бескиди» віддали 1959 голосів прихильники та 3 голоси члени журі.

Туроператор «Відвідай» вже другий рік поспіль стає кращим туроператором країни. Відкриттям року в готельній справі став готель лікувально-оздоровчого типу «Київська Русь», що у Східниці. У номінації «Найкращий заміський комплекс» переміг готель «Вежа Ведмежа».

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Довідково:

Ukraine Tourism Awards 2021 – головна туристична премія України, яку організували Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) спільно з громадською спілкою «VISIT Ukraine» та Київською Туристичною Асоціацією. Захід передбачав звернути увагу на туризм, як на один із важливих складників економіки всієї держави.

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