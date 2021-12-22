Львів’янам нагадують правила безпеки під час новорічно-різдвяних святкувань

Мешканців міста Львова закликають дотримуватися основних заходів безпеки під час новорічно-різдвяних святкувань, адже саме у цей період у місті стається найбільша кількість пожеж і травм. Також львів’янам нагадують, що заборонено використовувати і реалізовувати салюти, феєрверки та піротехніку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради наголошують, що зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки. Тож мешканців просять дотримуватися основних правил, адже це допоможе всім безпечно провести новорічні та різдвяні свята.

При виникненні пожежі необхідно негайно телефонувати до служби порятунку «101».

Також львів’янам нагадують, що встановлюючи ялинку, варто:

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розмістити її на стійкій основі: на підставці, в посудині з піском – так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення, була на відстані не менше півметра від систем опалення, телевізорів, магнітофонів, легкозаймистих матеріалів;

гірлянди варто купувати у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто зустрічається неякісний товар;

для прикрашення ялинки, використовувати слід електричні гірлянди тільки ліцензійного виготовлення;

лампи гірлянди потрібно закріпити надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі;

обов’язково потрібно перевірити справність електричного проводу, його ізоляцію; у разі, якщо ви помітили певну несправність гірлянди: з’явилося миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання дроту – негайно вимкніть її;

не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими та іншими легкозаймистими іграшками й прикрасами, ватою, не можна для прикраси використовувати свічки.

Крім цього, зважаючи на бойові дії на Сході України, для уникнення психологічної та моральної шкоди мешканцям та гостям міст та з метою попередження нещасних випадків, на території Львівської МТГ діє заборона використання феєрверків, салютів та піротехнічних виробів.

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