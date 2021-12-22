Львів’ян кличуть у філармонію на новорічно-різдвяні концерти

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика запрошує провести останні дні 2021 року із чудовою музикою. На львів’ян чекає п’ять новорічно-різдвяні концертів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

Розклад святкових концертів:

Grande Concertante – 22.12.2021 о 19:00 год. Концертний зал Людкевича

У передсвятковий час філармонія запрошує на затишну подію із чудовою камерною музикою, якою можна насолодитися у колі близьких та друзів. Звучатиме вона у виконанні відомих у Львові музикантів.

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Деталі події та квитки за посиланням.

Family concerts. Мрії маленької Еліс – 26.12.2021 о 11:30 год. Концертний зал Людкевича

Філармонія запрошує юних слухачів на святкову виставу у виконанні учнів балетної школи L.Stage. У ній йдеться про маленьку дівчинка Еліс, яка мріє стати балериною. Біля свого дзеркала вона постійно танцює і уявляє себе на великій сцені. Напередодні Різдва дівчинка міцно засинає в очікуванні чуда, і потрапляє в прекрасний світ балету, де музика і образи змінюються так стрімко, що вона не тямить себе від щастя. Прокинувшись зранку, біля свого дзеркала вона знаходить подарунок – свої перші пуанти.

Деталі події та квитки за посиланням.

Казки віденського лісу – 26.12.2021 о 18:00. Концертний зал Людкевича

Львів’ян запрошують на передноворічну музичну феєрію із популярною святковою класикою Штрауса, Боккеріні, Баха, Россіні, Лисенка та наймелодійнішими колядками.

У цей вечір вже традиційно святковий настрій для Вас творитиме академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», квартет «DUDALIS», вокальний ансамбль «Квіти» та солісти Львівської національної філармонії.

Деталі події та квитки за посиланням.

Різдвяне Бароко – 28.12.2021 о 19:00 год. Фоє Концертного залу Людкевича

Тріо львівських музикантів запрошує усіх до фоє Концертного залу Людкевича на вечір із кращою класичною музикою бароко, яка стане окрасою Вашого Різдва та подарує незабутні емоції! Надихайтесь композиціями майстрів німецького, італійського та французького бароко разом з нами!

Деталі події та квитки а посиланням.

Сильвестрові Рефлексії – 30.12.2021 о 19:00 год. Концертний зал Людкевича

Львів’ян запрошують провести 2021 рік із чудовою музикою у виконанні знаних солістів та улюбленців публіки – Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». За дириґентським пультом незмінний керівник оркестру, Народний артист України – Сергій Бурко. Подія неодмінно подарує прекрасний святковий настрій, радісні емоції і спогади, біля яких ще довго можна буде погріти душу!

Деталі події та квитки за посиланням.

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