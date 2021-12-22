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Депутати Львівської облради пропонують перейменувати Росію на Московію

Вероніка Рой

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У вівторок, 21 грудня, під час сесійного засідання Львівської обласної ради звернулися до представників центральної влади з пропозицією надалі на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація, а щодо громадян РФ відповідно вживати «московити». «За» відповідне звернення прогологували 43 депутати облради, передає Львівський портал.

«Протягом останніх декілька сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою «Росія». 300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором. На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія…», – мовиться у зверненні.

Також зазначається, що «у кінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулося фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі».

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«Зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України… Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємось до Президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати «московити», – йдеться у зверненні Львівської обласної ради.

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Фото: ЛОР

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