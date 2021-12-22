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Чорнобильській лікарні купили апарат для обстеження важкохворих діток

Ольга Денисяка

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У Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр благодійники придбали сучасний ультразвуковий апарат для безпечного вимірювання щільності кісток – денситометр. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Гроші на придбання приладу вдалось зібрати благодійному фонду «Крила надії». Новий апарат допомагає оцінити втрату кісткової маси з максимальною точністю за декілька хвилин. Також за допомогою приладу можна виявити ризики втрати кісткової маси та підібрати точне лікування для дітей, хворих на хронічні ревматологічні, нефрологічні, ендокринологічні захворювання, хронічні захворювання печінки та кишківника, гематоонкологічні захворювання та розлади харчової поведінки.

За словами медиків, денситометр допомагатиме в лікування понад тисячі дітей та підлітків з 8-ми областей Західної України щорічно. Лікарі наголошують, що обстеження тепер зможуть робити безоплатно, адже раніше доводилося возити маленьких пацієнтів на обстеження в приватні медичні заклади.

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Довідково: щорічно денситометрії потребують близько тисячі дітей та підлітків, які спостерігаються в медичному центрі. При чому кожен пацієнт – щонайменше тричі за курс лікування. Показник щільності кісток потрібно тримати на контролі, щоб своєчасно запобігти розвитку остеопорозу та підібрати необхідну терапію.

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Фото: ЛОР

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