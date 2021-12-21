Вулицю Садову у Брюховичах відремонтують за 2,2 млн грн

У Брюховичах проведуть капітальний ремонт вулиці Садової. До кінця грудня мають замостити бруківкою тротуар з обох боків вулиці, а наступного року заасфальтують дорожнє покриття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вулицю Садову у Брюховичах ремонтуватимуть у два етапи, адже тендер відбувся лише в грудні. Зокрема, до кінця року замостять бруківкою тротуар, а вже наступного року заасфальтують дорожнє покриття.

«Вулиця Садова – завдовжки 350 метрів і давно потребувала ремонту. 2019 року Брюховицька селищна рада поміняла на вулиці всі комунікації. Настав час капітально відремонтувати дорожнє покриття. Що важливо: під час ремонту доріг у громадах міськрада особливу увагу приділяє тротуарам. Адже зручні й безпечні хідники – ознака цивілізованого міста», – зазначили в департаменті міської агломерації ЛМР.

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На ремонтні роботи вул. Садової у 2021 році передбачено 1,3 млн грн. Загальна вартість об‘єкта – 2,2 млн грн. Замовником робіт є Шевченківська районна адміністрація.

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Фото: ЛМР