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Мешканець Звенигорода зарізав свого односельчанина

Наталя Дуляба

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Мешканець села Звенигород, що біля Львова, зарізав свого 57-річного односельчанина. Дочекавшись його смерті, чоловік викликав правоохоронців і сказав, що потерпілий просто впав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався в понеділок, 20 грудня, у селі Звенигород. 34-річний місцевий мешканець викликав поліцію через смерть його 57-річного односельчанина. За його версією, потерпілий впав і отримав численні травми.

Натомість на місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями у грудях, що свідчить про насильницьку смерть.

Встановлено, що в той день у загиблого вдома перебував його односельчанин. Близько 20:00 год. вечора між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість кілька разів вдарив господаря ножем в груди. Саме ці поранення, як в подальшому встановили медики, й стали причиною смерті.

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Переконавшись, що чоловік помер, гість викликав правоохоронців, вигадавши історію з падінням.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років тюрми.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Триває розслідування.

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