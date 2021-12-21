Мешканець Львівщини потрапив до реанімації через переохолодження

Вночі 21 грудня в реанімацію Червоноградської центральної міської лікарні потрапив 48-річний чоловік з переохолодженням. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Близько 02:00 год. до реанімаційного відділення Червоноградської центральної районної лікарні госпіталізували 48-річного чоловіка. В нього діагностували переохолодження. Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

Зауважимо, це перші випадки переохолодження на Львівщині. Традиційно із приходом холодів особливо актуальною стає тема переохолодження, яке несе за собою неприємні наслідки для здоров’я.

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У період холоді радять обирати одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів. «Правильний» зимовий одяг складається із трьох шарів:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти. До того ж, малинові кісточки чи вуха — це не так уже й гарно, а від морозного повітря волосся стає тьмяним та ламким.

Обирайте зимове взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, ідеальним за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

Щоб не замерзнути, рухайтесь. Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло чи дівчину — не стійте. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Перед виходом на вулицю поїжте. Щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Їжте поживну та здорову теплу їжу.

Відчуваєте печіння на шкірі – шукайте, де зігрітися. Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обмороження. Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги «печуть», або ж бачите серйозне почервоніння у людини поряд, зайдіть у будь-яке тепле місце — магазин, кафе, під’їзд тощо.

Не носіть металеві прикраси. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж, кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Куріння та алкоголь не зігрівають. По-перше, куріння та алкоголь шкідливі, незалежно від погоди. До того ж уживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до морозу.

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