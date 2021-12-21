Львівські лікарі вирізали 11-кілограмову пухлину з живота пацієнта

У львівській лікарні швидкої допомоги успішно прооперували 24-річного хлопця з гігантською 11-кілограмовою пухлиною у животі. Утворення виявилось злоякісним, тому попереду пацієнта чекає тривале лікування. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медоб’єднання Львова у Facebook.

У лікарню швидкої допомоги 24-річного Святослава з Червонограда доставили вже у важкому стані. Про пухлину у животі хлопець дізнався рік тому у переддень свого весілля. Відтоді молода сім’я обійшла не один медзаклад, однак на операцію ніхто не наважувався через величезний розмір новоутворення.

За рік пухлина настільки розрослася, що почала тиснути на внутрішні органи. Госпіталізували хлопця вже з розривом тонкої кишки, запаленням черевної порожнини та загноєннями. Медики негайно взялися рятувати пацієнта, який опинився на межі життя і смерті.

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«Хірургічне втручання тривало п’ять годин. Щоб врятувати пацієнта, 11-кілограмову пухлину йому видалили разом із трьома метрами тонкої кишки та одним метром товстої. Це був вимушений крок», – кажуть медики.

Втім згодом з’ясувалось, що пухлина була злоякісною. Тепер на 24-річного Святослава чекає тривале лікування.

Медики наголошують: онкологія товстої кишки – другий найрозповсюдженіший різновид пухлин, від якого щороку в світі помирають 700 тисяч людей.

На початкових етапах хвороба протікає безсимптомно. Тому вчасно діагностувати захворювання можна лише завдяки плановим медичним обстеженням. Відтак мешканців Львівщини закликають не нехтувати власним здоров’ям і регулярно проходити медогляд.

Нагадаємо, що львівська лікарня швидкої допомоги, дитяча лікарня на Орлика та 8-ма міська лікарня увійшли до новоствореного територіального медоб’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивний методів лікування та швидкої медичної допомоги».

Воно запрацювало наприкінці листопада. Ці три лікарні надають всю ургентну (невідкладну) допомогу мешканцям Львівської громади.

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