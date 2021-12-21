Львів’янин на мікроавтобусі переїхав пішохода

У Львівському районі внаслідок наїзду мікроавтобуса травмовано пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 грудня о 17.40 у селі Підбірці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Peugeot Partner», 38-річний львів’янин, здійснив наїзд на 51-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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За фактом наїзду на людину відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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