Курсанти й офіцери Академії сухопутних військ стали Миколаєм для малечі з дитбудинку

Напередодні Дня святого Миколая курсанти й офіцери Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного влаштували свято для вихованців львівського Будинку дитини №1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового вишу.

До зустрічі з малечою військові готувались заздалегідь і купили не лише солодкі подарунки й іграшки, а й канцелярське приладдя, засоби гігієни, побутову хімію та посуд. Все це ніколи не є зайвим у дитбудинку.

Вихованці Будинку дитини №1 зустріли гостей щирими посмішками, гарним настроєм та захопливою святковою програмою.

«Вдячний всім, хто долучився до нашої акції та постійно турбується про хлопчиків і дівчаток, котрі потребують нашої уваги й допомоги. Вчергове низько вклоняюсь у знак глибокої подяки перед всім колективом “Будинку дитини №1” за турботу про майбутні покоління, особливо про тих дітей, які мають особливі потреби. Найцінніше, що ми можемо дати дітям, – це наша любов і турбота», – наголосив начальник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

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Зазначимо, що Національна академія сухопутних військ вже довгий час опікується Будинком дитини №1, який розташований у Львові на вул. Комаринця, 2-А. Серед вихованців закладу – малеча з ураженням нервової системи та порушенням психіки.

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Фото: НАСВ