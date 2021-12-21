Хто купував найдорожчі автомобілі у 2021 році

Найдорожчі автівки за кошти платників податків Львівщини придбали СБУ, Служба автомобільних доріг та дрібні селищні ради. Про це свідчить аналіз закупівель автомобілів державними установами Львівщини у 2021 році, пишуть «Наші гроші. Львів».

Абсолютним лідером із закупівлі стало Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Під час укладання рейтингу враховувались лише легкові автомобілі неспеціалізованого призначення. Оскільки в іншому випадку найдорожчими виявились б автомобілі швидкої медичної допомоги.

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Також під час аналізу виявилось, що цього року найбільше автомобілів замовляли лікарні, управління поліції, СБУ та дорожні служби. А найбільш популярним автомобілем став Renault Duster за, орієнтовною вартістю, півмільйона гривень.

ТОП найдорожчих закупівель на Львівщині:

Найдорожчий автомобіль замовила Служба безпеки України у Львівській області. За 1,24 млн грн придбали Skoda Kodiaq Sportline. Постачальником стало ТОВ «Автотрейдінг-Львів». Базова версія такого автомобіля коштує 835 тис. грн. Комплектація, яку замовило СБУ у Львівській області має бортовий комп’ютер, інформаційну навігаційну систему, звукову систему з 10 динаміками та двозонну систему кондиціонування.

На другому місці також СБУ у Львівській області, яке також у грудні 2021 придбало два автомобілі у ТОВ «Ніко-захід» загальною сумою 2,17 млн грн. Це Mitsubishi Pajero Sport 2.4 AT Intense за 1,21 млн грн та Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 за 962 тис. грн. Обидва автомобілі мають камеру заднього огляду, систему контролю сліпих зон та запобігання зіткнень під час паркування.

І третє місце у списку найдорожчих автомобілів також посідає СБУ у Львівській області. У того ж постачальника ТОВ «Ніко-захід» купили ще одну Mitsubishi. Цього разу моделі L200. До машини додатково замовили сигнально-гучномовний пристрій та комплект зимових шин.

На четвертому місці рейтингу позашляховик Toyota RAV4 Hybrid, який Мостиська міська рада придбала за 1,1 млн грн. Купили автомобіль у ТОВ «Сервісний центр «Діамант». Це гібридна модель Toyota RAV4, яка має поєднання бензинового та електричного двигунів. Автомобіль також обладнаний системою допомоги під час руху бездоріжжям, старту на підйомі, звукового попередження про присутність іншої машини, автоматичного дальнього світла.

Раніше Львівський портал повідомляв, що райадміністраціям Львова куплять чотири кросовери Skoda Kodiaq.

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