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Через ДТП і загорання локомотиву затримуються п’ять потягів

Андрій Котенський

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Через ліквідацію наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин–Букачівці. А також через ДТП, яка сталося в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ п’ять потягів відстали від графіка. Ро це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПАТ Укрзалізниці.

Наразі відстають від графіка на 2:45 год. поїзд №96 Київ – Рахів, на більш ніж 1:30 год №125 Рахів – Миколаїв,  №15 Харків – Рахів та №7/8 Київ – Чернівці та на 40 хв поїзд № 701 Чернівці – Львів.

Також відомо, що під час ДТП на залізниці в Івано-Франківській області постраждало четверо людей. Водій автівки не впорався з керуванням та зіткнувся з переїзним огородженням. Водія та трьох його пасажирів було госпіталізовано до олікарні.

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Під час загорання локомотива на перегоні Бурштин–Букачівці ніхто не постраждав.

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