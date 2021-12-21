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Біля кордону з Польщею зі снігового полону витягували рейсовий автобус з пасажирами

Вероніка Рой

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У вівторок вночі, 21 грудня, у селі Грушів, що біля кордону з Польщею, рятувальники відбуксирували рейсовий автобус, в якому перебувало 13 пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 03:02 год. рятувальники отримали інформацію про те, що в селі Грушів через снігопад на автодорозі Львів – Грушів не може самостійно виїхати та потребує допомоги рейсовий автобус міжнародного сполучення «Київ-Зелена-Гура». В автобусі перебувало 13 пасажирів.

До місця виклику виїхали рятувальники, які за допомогою буксирувального тросу проводили роботи по буксируванню автобуса. Після чого автобус продовжив рух по запланованому маршруті.

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Фото: ДСНС

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