У Давидові за майже 27 млн відреконструювали басейн

У селі Давидів, що неподалік Львова, завершили реконструкцію басейн дитячої юнацької спортивної школи «Тризуб плюс». Роботи тут тривали три роки, а повністю відновити роботу басейн має у березні 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вартість реконструкції склала 26,9 млн грн, з яких – 15,6 млн грн скерували з державного бюджету, 5,5 млн грн –з обласного бюджету, 5,8 млн – з бюджету громади. Ремонтні роботи виконала підрядна організація ПП «КФ ГРУП».

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Реконструкція стартувала ще у 2018 році. Зараз на об’єкті тривають завершальні роботи – влаштування плитки, та облаштування великої чаші. Повноцінне введення в експлуатацію заплановано на березень 2022 року.

Плаванням в оновленому басейні понад півторисотні учнів.

«Реалізація проєкту створить умови для проведення тренувальних занять 150 вихованців ДЮСШ, а також дасть можливість проводити спортивні змагання з водних видів спорту місцевого, районного, обласного, державного рівнів. Діти мають зростати не тільки освіченими, а й фізично здоровими!», – прокоментував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Довідково. Басейн ДЮСШ «Тризуб плюс» збудували у 1989 році. Довгий час басейн перебував у незадовільному технічному стані, комунікації будівлі застаріли та не могли експлуатуватися без проведення реконструкції.

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Фото: ЛОДА