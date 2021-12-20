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Стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2022

Вероніка Рой

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Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість проведення пробного ЗНО у 2022 році. Так, вартість тестування коливатиметься в межах від 213 грн до 309 грн. Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Така різниця у цінах пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Зазначимо, реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме упродовж 5-22 січня 2022 року. Кожен охочий зможе зареєструватися для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, а з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 26 березня.

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У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Нагадаємо, реєстрація на основну сесію ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.

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