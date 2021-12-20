Нардеп Камельчук не задекларував квартиру, три фірми і кредит у ПриватБанку, – НАЗК

Народний депутат зі Львівщини від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук не задекларував орендовану квартиру в Києві, автівку, три приватні компанії і кредит від ПриватБанку, що є ознакам кримінального правопорушення. Про це йдеться у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції за результатом перевірки виправленої декларації політика за 2020 рік, повідомляє «Слово і діло».

Як вказується у документі, нардеп Камельчук не вказав квартиру площею 63 квадратних метри в Києві, за яку він отримує компенсацію і орендує для виконання депутатських повноважень. Вартість цієї квартири становить 4,7 млн грн. Сам політик пояснив, що цією квартирою він не користується постійно або сукупно протягом 183 днів та більше, а також станом на 31 грудня 2020 року. НАЗК не врахувало ці пояснення, оскільки нардеп отримує компенсацію за оренду цієї квартири, що вказує на його користування вказаною квартирою протягом 2020 року, так як у нього відсутнє інше майно.

Також політик не задекларував 1/4 квартири площею 47,9 кв. м у місті Кузнецовськ Рівненської області своєї дружини. Камельчук пояснив, що йому не повідомили про цю квартиру, однак Нацагентство це не врахувало. Не зазначив у декларації він і автомобіль Skoda Favorit 1992 року випуску.

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Крім того, член парламенту не задекларував 100% частки в ТОВ «Бізнесфорум системс», в ТОВ «Бізнесфорум» і 1 корпоративних прав у ТОВ «Бізнесфорум груп». Ці ж компанії не вказані в розділі фірм, власником яких є Камельчук. Нардеп пояснив, що передав ці частки в управління іншій особі, але НАЗК пояснення не врахувало.

До того ж, Камельчук задекларував купівлю 4,1 біткоіна протягом 2020 року за 651 280 грн. Проте він не зміг довести НАЗК, що дійсно купив цю криптовалюту. У політика немає належних тому доказів, а також доступу до криптовалюти.

У Нацагентстві також встановили, що Камельчук не задекларував 102 487 грн на рахунку в Ощадбанку, неправильно вказав розмір одержаної заробітної плати та фінансові зобов’язання перед ПриватБанком у розмірі 48 864 долари, тобто 1,38 млн грн.

«Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 6 867 762 грн, що становить розмір понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України», – наголошують у НАЗК.

У коментарі Камельчук повідомив, що у НАЗК не зберіглися дані про те, що він саме орендує квартиру в Києві, а не володіє нею. Також, за його словами, через технічний збій на сайті не збереглася подана інформація про залишок на рахунку в Ощадбанку. Нардеп прокоментував і питання квартири своєї дружини.

«Моя дружина дійсно володіє частиною квартири своїх батьків. Та оскільки це майно не було нажите в шлюбі, ця інформація була мені невідома. У разі необхідності, я готовий внести ці відомості до реєстру. Хоча, згідно з законом, я маю право цього не робити», – вважає Камельчук.

Щодо автомобілю Skoda Favorit, то політик повідомив, що продав транспортний засіб у 2005 році за дорученням, але новий власник його не переоформив. Окремо депутат прокоментував і питання до купівлі криптовалюти.

«НАЗК не взяло до уваги моє повідомлення про те, що криптовалюта зберігається не на моєму крипто-гаманці, а на окремому сайті. Про те, що я передав повний доступ до цих активів дружині та ще одній особі, я повідомив офіційно. Насамкінець, скажу, що залишаю за собою право оскаржувати рішення НАЗК в суді», – наголосив він.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині. Згодом Камельчук заявив у ПАРЄ, що covid-паспорти можуть обмежити права людини.

Юрій Камельчук пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 124 округу, до якого входять Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Юрій Камельчук є підприємцем, бізнес-тренером, консультантом, у минулому також – журналіст.

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