В пожежі на Яворівщині жінка отримала важкі опіки обличчя

18 грудня в селі Щеплоти Яворівського району сталась пожежа в житловому будинку. Внаслідок займання отримала опіки обличчя та рук 74-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Пожежа в дерев’яному житловому будинку в селі Щеплоти Яворівського району Львівщини сталась о 23:30 год.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, дах будинку впав та будівля була повністю охоплена вогнем. О 00:55 вогнеборці локалізували пожежу, та о 01:19 ліквідували.

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Внаслідок пожежі отримала опіки обличчя, обох кистей та стоп 2-3 ступеня власниця будинку – жінка 1947 року народження, яку в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Вогонь повністю знищив житловий будинок. Обставини події та причина події встановлюються.

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Фото: ДСНС