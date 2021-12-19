У Підберізцях відкрили дитсадок за 24 млн грн

19 грудня у селі Підберізці Львівського району відкрили дошкільний навчальний заклад. Будівництво почали в 2018 році, а його вартість становить 24,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У Підберізцівському навчально-виховному комплексі працює 1 дошкільна група, тут виховують 17 дітей дошкільного віку. Через потребу у кількості місць у 2018 році почали добудовувати садок. Загалом будівництво коштувало 24,5 мільйонів гривень.

Новий дитячий садок відкрили 19 грудня. Він оснащений сучасним обладнанням та новими меблями. Загалом же проєкт реконструкції передбачає добудову до існуючої будівлі НВК дошкільного закладу на 40 місць з двома віковими групами по 20 місць: молодша 3-4 роки та старша 5-6 років, та 4-х навчальних класів НВК.

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В межах першої черги завершили прибудову приміщення та благоустрій навколо неї. Тут навчатимуться дошкільнята. Окрім місць для дошкільнят, після завершення другої черги – створять 80 нових навчальних місць. Більше десятка мешканців громади зможуть працевлаштуватись.

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