У МОЗ дали поради, як впоратись з передсвятковим стресом

Нерідко свята супроводжуються стресом, апатією і навіть депресивними настроями. Це пояснюють низкою очікувань, подій і планів, якими зазвичай заклопотаний кожен із нас. Медики закликають не забувати піклуватись про здоров’я в передсвятковій метушні. Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що стресовості усій метушні додає також пандемія COVID-19, бо доводиться турбуватися про своє здоров’я та здоров’я близьких і бути готовим терміново змінювати плани. Зрештою, свята можуть бути непростим періодом року для людей, які цьогоріч втратили друзів або рідних. Оскільки складно відчувати святковий настрій, коли ви без близької людини.

Тож, як бути, якщо свята приносять не лише радість, але й тривогу чи сум?

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Складіть список справ, які плануєте завершити.

Завдяки спискам зручно стежити за часом і не навантажувати пам’ять додатковою інформацією. Нагадування, письмові або в мобільному пристрої, допоможуть не тривожитися про те, що ви пропустите якесь завдання або запізнитеся на важливу зустріч. Не тисніть на себе в бажанні створити ідеальне свято. Натомість зосередьтеся на традиціях, які роблять святкові дні особливими для вас.

Визначте, скільки ви готові витратити на організацію свята – і дотримуйтеся бюджету. Щоб фінансове питання не додавало стресу, наперед оцініть свою фінансову спроможність. Подарунки не обов’язково мають бути коштовними – можна потішити близьких чимось недорогим, власноруч приготовленим, адже саме щирі й саморобні подарунки є особливо пам’ятними. Зателефонуйте або надішліть листівки тим, кого цінуєте, нагадайте, наскільки вони важливі для вас.

Турбуйтеся про здоров’я.

Присвятіть святкові дні собі: вчасно лягайте спати, уникайте переїдання і зловживання алкоголем, більше часу проводьте на свіжому повітрі, підтримуйте високий рівень фізичної активності. Турбота про себе допоможе впоратися зі стресовими ситуаціями. Адже здоров’я – це не лише відсутність хвороб і фізичних вад, а й стан повного психічного і соціального благополуччя.

Пам’ятайте, що свята – це передусім можливість відпочити, отримати позитивні емоції від спілкування з друзями і близькими. А один із найкращих подарунків, який можна зробити собі і близьким, – турбуватися про здоров’я.

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