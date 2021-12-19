У Львові презентували фільм про УПА та війну на Сході

У Львові відбулася прем’єра художнього фільму «Шлях поколінь». Фільм заснований на реальних подіях. Стрічка поєднує сюжетні лінії, які показують часи боротьби УПА та сьогоднішню російсько-українську війну, де вже сучасне покоління українців захищає кордони нашої держави. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У центрі сюжету – історія хлопця, який живе своїм звичним життям. Його не цікавлять проблеми країни та війна на сході. Все змінюється тоді, коли до нього у сні приходить воїн УПА. Після цього чоловік вирішує йти воювати.

Продюсером та автором ідеї кінострічки є військовий журналіст і доброволець Михайло Ухман. Сценарій фільму він написав на основі свідчень, спогадів живих свідків реальних подій.

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Герої стрічки – професійні актори та справжні учасники боротьби: військові та ветерани. Автор показав, що українці-захисники у кожному з поколінь є сильними, вміють боротися та перемагати.

Зйомки відбувались на Волині, Прикарпатті, Донбасі та у Києві.

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