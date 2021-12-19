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На Львівщині запрацював перший Дія.Центр

Ольга Денисяка

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У Бориславі запрацював перший у Львівській області Дія.Центр. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У Дія.Центрі можна отримати 76 послуг. Зокрема, це реєстрація місця проживання, реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація бізнесу, послуги у сфері земельних відносин та архітектурно-будівельної діяльності, послуги з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та інші соціальні послуги.

Вартість реконструкції старого приміщення становить 1,3 млн грн. Понад мільйон – кошти державної субвенції. Ще 294 тисяч виділили з місцевого бюджету. Окрім відновлення приміщення з дотриманням умов інклюзії, тут закупили меблі, комп’ютерну техніку та обладнання електронної черги.

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