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На Львівщині – штормове попередження. Прогнозують сильний сніг

Ольга Денисяка

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Через погіршення погодних умов на Львівщині оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильний сніг та ожеледицю. Про це повідомляє Львівський портал.

Головне управління ДСНС України у Львівській області оголосило штормове попередження та закликає дотримуватися правил безпеки. Оскільки на території Львівської області прогнозують місцями значні опади (мокрий сніг та сніг) та налипання мокрого снігу.

За поганих погодних умов, зокрема ожеледиці, водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними.


 

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Водночас синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують дощ та мокрий сніг з переходом в сніг, вночі місцями значні опади,

20 грудня буде  хмарно. Часом падатиме мокрий сніг та сніг, вночі місцями значні опади, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі становитиме 1 – 6° морозу, а вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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