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Львівська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

Ольга Денисяка

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Військовослужбовиця відділу «Нісмичі» Львівського
прикордонного загону сержантка Богдана Качура виборола перемогу на чемпіонаті світу з універсального бою. Про це Львівському порталу повідомили в західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.

Чемпіонат світу з універсального бою відбувся з 8 по 12 грудня в турецькій Анталії. Сержант Богдана Качура посіла перше місце у ваговій категорії до 52 кг серед дівчат. Також здобула звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з універсального бою.

З 2018 року тренує Богдану Качуру колишній прикордонник Дмитро Патиковський.

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«У 2018 році голова Федерації з універсального бою у Тернопільській області Дмитро Патиковський запропонував Богдані бути її тренером та розпочати спільні спортивні тренування. Дівчина прийняла пропозицію і відтоді в її
спортивній кар’єрі розпочався стрімкий ріст. Незважаючи на свій досить юний вік, дівчина має великий багаж перемог», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що тренер Богдани Дмитро Аркадійович також взяв участь у чемпіонаті та здобув перемогу у ваговій категорії до 80 кг. Загалом у командному заліку збірна України посіла перше місце.

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