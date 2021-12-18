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В «Грушеві» у жінки знайшли нарковмісні таблетки

Ольга Денисяка

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В пункті пропуску «Грушів» у Львівській області жінка намагалась приховати від прикордонників контрабанду нарковмісних таблеток. Про це Львівському порталу повідомили в західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.

Незаконно перемістити до Польщі таблетки з вмістом прекурсорів намагалась 35-річна жінка.  Під час перевірки її речей оглядовики виявили 200 таблеток. Про це повідомили Нацполіцію.

Зазначимо, що контрабанда наркотиків (ч. 1 ст. 305 ККУ) карається позбавленням волі на термін до восьми років.

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Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в пункті пропуску «Краківець» прикордонники знайшли в чоловіка пів кілограма марихуани. Українець скотчем прикріпив її до тіла та заховав під верхнім одягом. За контрабанду наркотиків йому загрожує до восьми років за ґратами.

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Фото: ДПСУ

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