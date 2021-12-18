Пояс з марихуани: львівські прикордонники затримали контрабандиста

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники знайшли в чоловіка пів кілограма марихуани. Українець скотчем прикріпив її до тіла та заховав під верхнім одягом. За контрабанду наркотиків йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили в західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.

В пункті пропуску «Краківець» прикордонники перевіряли пасажирів рейсового автобуса, що їхав до Польщі. Під час проходження контролю на 52-річного українця

зреагував службовий собака. Тож його перевірили додатково.

Так, у чоловіка знайшли три поліетиленові пакунки з речовиною сіро-зеленого походження, ймовірно марихуаною.

Пакунки чоловік заховав під верхнім одягом та прикріпив до тіла. Загальна вага згортків склала більше 550 грамів.

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За цим фактом поінформували СБУ. Відповідальність контарбанду наркотиків ( ч. 1 ст. 305 ККУ) карається позбавленням волі на термін до восьми років.

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Фото: ДПСУ