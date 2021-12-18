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Низка вулиць Львова залишилась без води

Ольга Денисяка

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20 грудня без води залишились мешканці сіл Лисиничі та Підбірці, міста Винники, а також кількох вулиць у Личаківському районі Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівводоканал», води не буде 20 грудня з 07:30 год. до 00:00 год. Причина відключення подачі води – заміна аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні діаметром 800 мм. «Винники – Кривчиці».

Так, воду не постачають до сіл Лисиничі та Підбірці і міста Винники. У Личаківському районі водопостачання призупинили до таких вулиць: Тракт Глинняський, 83–139, Бігова, Поетична, Визвольна, Переможна, Глиняна, Лотоцького, Приязна, Вовка, Малі Кривчиці, Подолинського, Богданівська, 2-22, Іванова Гора.

Після завершення ремонту промиють магістральну та вуличну мережу. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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