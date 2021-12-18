На Миколая на Львівщині прогнозують сильний сніг та ожеледицю

У неділю, 19 грудня, у Львові та області прогнозують ожеледицю на дорогах, значний сніг та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Львівський портал.

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують дощ та мокрий сніг з переходом в сніг, вночі місцями значні опади, налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура вночі буде від 4° морозу до 1° тепла, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

Через сильний вітер та значні опади у гідрометцентрі оголосили перший рівень небезпечності ( жовтий).

Реклама партнерів

Водночас синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про сильний вітер через вплив антициклону з північного заходу Zafira і атмосферних фронтів північних циклонів.

«В Україні завтра – вплив і антициклону з північного заходу на ім’я Zafira, і атмосферних фронтів північних циклонів. Тому погода очікується вологою, хмарною, із опадами, а протистояння антициклону та циклонів принесе в Україну в неділю, на Миколая, сильний вітер. Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря», – повідомила Наталка Діденко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.