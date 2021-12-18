ОСТАННІ НОВИНИ

На Миколая на Львівщині прогнозують сильний сніг та ожеледицю

Ольга Денисяка

|

У неділю, 19 грудня, у Львові та області прогнозують ожеледицю на дорогах, значний сніг та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Львівський портал.

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують дощ та мокрий сніг з переходом в сніг, вночі місцями значні опади, налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

Температура вночі буде від 4° морозу до 1° тепла, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

Через сильний вітер та значні опади у гідрометцентрі оголосили перший рівень небезпечності ( жовтий).

Реклама партнерів

Водночас синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про сильний вітер через вплив антициклону з північного заходу Zafira і атмосферних фронтів північних циклонів.

«В Україні завтра – вплив і антициклону з північного заходу на ім’я Zafira, і атмосферних фронтів північних циклонів. Тому погода очікується вологою, хмарною, із опадами, а протистояння антициклону та циклонів принесе в Україну в неділю, на Миколая, сильний вітер. Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря», – повідомила Наталка Діденко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів